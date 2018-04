Kei te whakakorikori te hunga rangatahi i te marea

Kua tau mai ngā taiohi tekau mā rua ngā i kawea e te Moko Foundation ki te Te Hui Wānanga i ngā take Iwi Taketake a Te Runanga Whakakotahi i te Ao, ki New York. Ko tā rōpū nei arā, He Kuaka Maarangaranga, he whakahoki mai i ngā hua ki ō rātau ake hau kāenga.

He kaikōrero a Te Wehi Wright mō te rōpū He Kuaka Mārangaranga, “Ko te kōingo kia whakakotahi i te toru rau me te whakahoki mai i a rātau ki ēnei kaupapa e pūāhuru te noho i te mea ko te tino whainga ko te whakapiki ake i ngā āhuatanga o te ao Māori.”

He toru rau ngā rangatahi i tono atu kia wahi atu ki te haerenga nei, tekau mā rua i kōwhiria. Engari tā Te Wehi Wright, mā te whakawhānui anō i te kupenga e hao ai te takitini.

“Īnā te huhua o te mātauranga kei tēnā kei tēnā, tē taea te karo i ērā tūmomo āhuatanga me whāngaihia, me tōtō mai ki ēnei kaupapa kia whanake tātau katoa.”

Hei tāna anō kei te tūwhera ngā mata ki ngā momo kaupapa kei mua i a rātau.

“I te tuatahi me hui, ka hui mātau me te āta wetewete he aha hei aronga mā mātau, i te mea mā reira e tino kite ai me pēhea te tohatoha i ēnei āhuatanga ki te ao, ki te ao Māori i te tuatahi.”

Hei tāna kia oti ake te hui tuatahi, ka hoki atu rātau ki ō rātau ake kāenga, kia rapa i ngā huarahi e whai hua ai, ngā iwi.

“Hokihoki atu ki ngā pā ki ngā marae me te pātai atu, he aha hei kaupapa kawe māku? I te mea kei te kāenga, koira te tino putake o wēnei mahi. Ki te kore e whakahoki i ērā āhuatanga ki te kāenga, mō te aha?”

He tānga manawa mā Te Wehi e raranga ana ngā rangatahi nei i wā rātau pūkenga maha.

“He rerekē ngā whakatipuranga, he rerekē ngā whanonga, he rerekē ngā āhuatanga me ngā akoranga engari i tau tēnā me tēnā o te rōpū ki ngā mahi ahakoa te aha ana i pēnā i te mea i whāngaihia ki ngā āhuatanga a kui mā a koro mā.”

Hei ngā rangi e heke mai nei tū ai te hui tuatahi a te rōpū He Kuaka Mārangaranga.