Kei te whakahoki He Kuaka Marangaranga i ngā hua ki te hapori

He huinga rangatahi i tohua e ō rātau kaiako, kua whakakao atu ki Papatuanuku Kōkiri Marae ki Māngere, kia rongo i ngā kōrero a te rōpū He Kuaka Mārangaranga, rātau i haere ki te hui taketake a te Te Rūnanga Whakakotahi i te Ao.

He māngai a Tauawhi Bonilla mō te rōpū He Kuaka Marangaranga, hei tāna, “He hoki mai he whakamārama atu ki te iwi i ngā kōrero i ngā mea i mau i a mātau ki reira, ka mutu he whakaaweawe he whakakipakipa i ngā rangatahi ki te whai i tēnei huarahi.”

He kaupapa i whakahaeretia i raro i te maru o Moko Foundation, arā, hei tā te tumu a Lance O'Sullivan he whakaāhei i te rangatahi.

"Kia whakatū, kia tautoko ētahi atu rangatahi o te motu, koia ki ahau nei te tino painga o te rā, o te haeranga o mātau hoki ki Amerika," te kī a O'Sullivan.

Nā ngā māngai tonu o te rōpū He Kūaka Mārangaranga te hui i whakarite, kia whāngai i ngā kōrero i kohikohia e rātau i te haerenga ki te hui taketake o te ao ki Amerika. Hei tā Tauahwi Bonilla he whakakōrero i ngā take kāre pea ngā rangatahi nei e rongo ki wāhi kē, arā kia whakahihiko i a rātau.

“Ko te mau i ngā kōrero o ngā iwi taketake, ngā aupehitanga ngā mea e pā ana ki a rātau, kātahi ka whakahoki mai i ētahi o ngā hua, kua puta i tā rātau whawhai mō ngā kaupapa maha koira pea tētahi mea nui,” te kī a Bonilla.

Hei tā Nellie Young o te Kāreti o Kaipara, “Knowing that are other diverse cultures that are struggling too, just learning heaps of things so that I can bring it back to the world instead of just Māori or just my friends.”

He tauira mai i ngā kura e rima, he rōpū hāpai rangatahi anō hoki i tae atu ki te kapo i ngā kōrero.

Ko tā Young, “Being confident in who I am and my culture instead of shying away I think that was the biggest thing, for me is just knowing who I am as a person and knowing my whānau and my whakapa.”

Ināianei ka kawea ake ngā kōrero ki Kaipara, kātahi ka whai whakaaro anō ki ngā huarahi kei mua.