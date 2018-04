Kei te kawea ngā toi ki ngā takiwā

Kei te whai a Te Taurapa Tūhono kia hanga i ngā kamupene hangarau kotahi rau i ngā tau e rima e haere ake nei. Ko tā te tumu whakare o Te Taurapa Tūhono a Tina Wilson ka eke ngā ahumahi hangarau ki tua atu i ngā ahumahi kau, ā, mā ngā hangarau e tipu ai ngā rawa o te iwi Māori.

He mahi tūhono i ngā whānau ki te ao toi hangarau.

“That's where our people are so we want to make sure that we're getting our technology and resources out to the regions so that we're not having to relocate people in order to allow them to be the best that they can be,” te kī a Tina Wehipeihana-Wilson.

Ko Te Taurapa Tūhono tērā e taki ana i te hui e meatia nei ko Hack Tairwāwhiti, he hui hei whakapiri mai i ngā kamupene Māori i roto i te ao toi hangarau.

He Pouarahi a Barry Soutar (Ngāti Porou) ki Te Taurapa Tūhono, ka mutu he kaitohutohu kit e kamupene Te Tira Toi Whakangao Ltd. Hei tāna, “Kia hui tahi mai i roto o Tūranga, ki te ako haere ki te whakapakari i o rātau kamupene ki te whai ake i tētahi pūkenga i roto i te mahi pūrere.”

Tekau mā rua ngā kamupene toi hangarau Māori ka hui tahi, ka whakatakoto i ō rātau take ki te whakaminenga. Ka tūhono atu rātau ki ngā kaiwhakatupu, ki ngā tāngata whakaaro auaha me ngā toa i roto i te ao pakihi o Aotearoa.

Ko tā Soutar, “Mā te huinga i haramai ki te tautoko, mā rātau e whiriwhiri ngā tīma hei tautoko i tera take terā kaupapa o te kamupene Māori.”

Ko tā Wehipeihana-Wilson, “Tech is probably going to be the one thing that's allows us to really surpass and commit to the rest of the world based on our location, we're a long long way from everywhere but tech is that one thing that actually crosses that divide.”

He mahi ngātahi i a Te Taurapa Tūhono, Te Tira Toi Whakangao (T3W), Datacom, wētahi kamupene toi hangarau Māori rātau ko te hunga Māori e tautoko ana i tēneki nei nā rāngai.

Ko tā Soutar whakapae, kia hangaia mai ngā kamupene toi hangarau kotahi rau nei, neke atu i te rua mano ngā tūranga mahi ka hua ake ki ngā rohe, arā ki rō hapori Māori.

Hei te 18 o Mei tū ai te hui Hack Tairāwhiti ki Tūranga Nui ā Kiwa.