Ka whakanuia te whakapono me te ahurea ki te Hui Aranga

Neke atu i te kotahi mano ngā mema Māori o te hāhi Katorika kua whakaopeti atu ki Ohakune ki te whakanui i te huringa tau whitu tekau mā rua o te Hui Aranga. He hui e whakakotahi ana i te ahurea Māori me te Katorikatanga.

He āhuatanga tēnei i tīmata i ngā tau whitu tekau mā rua ki muri, ā, e ora tonu ana te Hui Aranga i waenga i ngā karapu Māori Katorika tekau mā toru mai i Hokianga ki Pōneke.

Ko ngā mahi hākinakina, waiata, karakia, kapa haka anō hoki ka kitea i ngā rangi e rima o te hui.

E ai ki tētahi o ngā māngai o te rōpu haukainga, ki a Raana Mareikura, he kaupapa nui te Hui Aranga kia whai wāhi ai te Māori ki te whakanui i tō rātou ahurea, me tā rātou i whakapono ai, i te wā kotahi.

"He miharo tēnei hui hei huinga mō ngā Māori i runga i tō Māoritanga. Kia hui mai koe, te Māori, i roto i tō Katorikatanga."

E ai ki tētahi mātaitanga a Te Puni Kōkiri, neke atu i te whitu tekau mano ngā tāngata Māori i tīpako i te kōwhiringa Katorika i te tau rua mano tekau mā toru, he hekenga tērā i ngā tatauranga o te tau rua mano mā ono. Ka haere a Dominic Blake ki te hui ia tau, ko tāna, ahakoa te nui te iti rānei o te hunga ka whai wāhi atu, ka ora tonu te kaupapa.

"We've been born into this. This is a taonga for us and we need to maintain that. That is going to keep our Hui Aranga going for another 72 years."

Hei tērā tau ka tū te Hui Aranga ki Taranaki, ā, ko te rōpu haukainga ko Te Araukuku.