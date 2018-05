Ka tāria te whakatau ki te ara whakamua mō ngā mahi ahuwhenua

He aha rā te ara whakamua mō ngā mahi ahuwhenua ki Aotearoa? Ko ia rā te pātai nui i te taiopenga ā-motu o Fonterra i tū ki Tāmaki Mākaurau. Neke atu i te ono rau ngā kaipāmu i whai wāhi atu ki te hui i te rā nei, ā, ko ētahi, he hunga whai pānga ki ngā whenua Māori.



He whenua, he kau, he miraka anō hoki ētahi o ngā kaupapa i kōrerohia i te hui whakawhanaungatanga o Fonterra. Heoi, hei tā tēnei kaumātua nō Tūhoe, tā Paki Nikora, he nui kē atu ngā mahi kei mua i te aroaro.

"He momo mātauranga tō te Māori, he momo mātauranga tō te Pākeha. Kāore i tua atu i te mahi tahi."



Ko Tiaki Hunia te pouhere Māori o te kamupene. Ko tāna, kāore he tūāpapa kei tua atu i te taiopenga nei ki te tūtaki atu ki ngā kaipāmu Māori nō ngā tōpito katoa o te motu.



"Kia kitea ngā kaipāmu Māori, kia whakarongo ake ki a rātou nei whakaaro, ki ngā namu, me ngā whakaaro pai hei aha? Hei anga whakamua mō te kamupene nei."



E ai ki tētahi rīpoata nā Te Manatū Taiao, i whānui ake ngā kau miraka mā te ono tekau mā iwa ōrau i te rohe o te kotahi mano e iwa rau iwa tekau mā whā ki te rua mano ngahuru mā rima, ā, i hē katoa te āhua o te wai. Hei tā Hunia, ko tētahi kaupapa matua o te rā, ko te tiaki taiao.



"Te tino kaupapa, me pēhea tātou hei piki ake, hei atawhai i tō tātou taiao arā ko te wai ko te whenua."



Ko te whakapae a Nikora, ehara ngā mahi miraka kau i te ara whakamua pai mō ngā mahi ahuwhenua ki Aotearoa nā runga i te nui o ngā mōreareatanga ka pā atu te taiao.



"Kāore tonu au i te tino whakaae kei te tika te mahi miraka kau i runga i o tātou whenua. Pai kē kia whakaitihia te nama o ngā kau kei runga i ngā heketea o ngā whenua."



Engari, e whakaae ana ia ki te hiahia o Fonterra ki te whakawhiti kōrero ki te iwi Māori i a rātou e kōwhiri ana, kei whea rā te pae tawhiti.