Hei āpōpō whakapaoho atu ai a Te Kāea i te whare hōu o Whakaata Māori, i Te Puke o Tara, i te rāwhiti o Tāmaki. I tēnei rā, ka haere tonu tā mātou huke ake i ētahi o ngā tino kaupapa kua kawea e tō mātou tari i roto i ngā tau.

Ko te whakamaumahara i ngā pakanga whenua ō-mua o Aotearoa he take nui ki ngā iwi i roto i ngā tau.

I te tau rua mano tekau mā rima, e hia nei ngā rau tāngata i whakaōpeti atu ki waho i te whare pāremata ki te tautoko i te petihana nā ētahi ākonga o Te Kura Tuarua o Ōtorohanga i kōkiri kia hōmai he rangi whakamaharatanga ā-motu mō rātou i mate i aua riri.

Tekau mā toru mano ngā waitohu i kohikohia mō taua petihana, ā, ko te mīharotanga pea, ko ētahi kōhine kura tuarua te hunga i whakaheke tōtā kia tutuki ia.

Arā atu anō hoki ngā iwi taketake o te ao e pakanga ana mō ō rātou mana tuku iho.

I tērā tau te tū whakahē a te iwi Sioux o Toka Tū ki te paranga paipa wai ki raro i tō rātou rātou awa tipuna.

Heoi, ahakoa te kakari nui, nā Perehitini Donald Trump te whakatau i tēnei tīmatanga tau kia koke tonu te paipa wai.

Nō nā tata nei, ka whai whakatau whakaae te iwi o Toka Tū i te kōti ā-rohe kia papatū ai te iwi i tana whawhai kotahi tau te roa ki ngā kaihanga o te paipa.

Hei tā te kōti, kāhore te ohu Ringa Hanga o Amerika i whai i te huarahi tika ki te āta rangahau i ngā pānga taiao o te paipa i te wā i whakaaehia ai te tono.

Kotahi rau whā tekau tau kua hipa, kātahi anō te Karauna ka tuku whakapāha ki te iwi o Parihaka mō ngā tūkinotanga i pā atu i te wā o te pāhuatanga o te pā, ā, heke iho, heke iho ki ngā uri i roto i ngā tau.

Hei tā te Minita Take Tiriti a Chris Finlayson, "The Crown responded to peace with tyranny, to unity with division and to autonomy with oppression. The Crown therefore offers its deepest apologies to the people of Parihaka for all its failures."

Ko te kāinga kore me te rū nui ki te raki o Waitaha ngā parekura nui e rua i pā ki Aotearoa i tērā tau.

He tao kupu i whiua ki te kāwanatanga mō tana paku kore āwhina, heoi, e hia kē ngā marae huri noa i te motu i tahuri ki te manaaki i te tini tuarea.

E toru marama e whakaruruhau ana a Te Puea Marae i ngā whānau kāinga kore o Tamaki.

Mei kore ko rātou, kua kore e whāngaihia ngā whānau kotahi rau, whitu tekau mā whā, ā, kua kore hoki he whare hou mō ngā whānau e whā tekau mā rima.

Kati ana he tatau, tuwhera mai ana he tatau anō ki te marae o Manurewa, ā, neke atu i te kotahi rau ngā whānau i āwhinatia.

Whakatetonga, ko Takahanga Marae i mahuta ake i te rū nui kua ono wiki e aukati nei i te taone o Te Ahi Kaikōura.

Ki te ao hoe kōreti ki Ūropi, ko Lisa Carrington te tino whetū i tana whakawhiwhinga ki te tohu nui o Halberg mōna i ūhia ki te rei koura, rauwhero anō hoki ki ngā taumāhekeheke ki Rio.

He tohu mō te roa o tōna whakaihuwaka ki tēnei hākinakina, waihoki ki ōna taitara whakataetae ā-ao e whā karapīpiti i te tauwhāinga takitahi rua rau mita.

He taitama Māori nō Ruatōrea i kapo ake i ngā ngākau a te hunga i tae a tinana atu ki te tū tira Ōpango ki Tāmaki Makaurau e rua tau ki muri i tana tūtakitanga atu ki tōna tuatangata a Nehe Milner-Skudder.

Tekau noa iho ngā tau o Kuratiwaka Ngārimu, ā, nāna i kapo ake i ngā ngākau a te mātinitini, haunga anō ko ngā kara o te karapu whutupōro o Hikurangi.

Hei ngā wiki tata nei tūwhera ōkawa ai te whare hōu o Whakaata Māori ki Te Puke Ōtara.

Ahakoa ngā mahi iti hei whakaoti tonu, kia tirohia ētahi o ōna āhuatanga.

