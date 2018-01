He whānau Māori i noho maurirere nā te pānui ohotata hē i Hawai'i

He whānau Māori i noho mōrearea i Hawai'i i te au o te pānui ohotata mō te pahū rere. E toru tekau mā waru mīniti i mahue i mua i te whakakorenga o te pānui hei hapa noa iho.

He tauira nō te Whare wānanga o Hawai'i ki Manoa e ohorere ana, he whānau whai tamariki e kimi ahuru ana ki ngā waikari i muri i te pānui ohotata mō te pahū rere.

"The US Pacific Command has detected a missile threat to Hawai'i a missile may impact on land or sea within minutes. This is not a drill."

Ka noho a Kingi Gilbert me tōna whānau nō Te Arawa ki Maui, i noho maurirere rātou mō te toru tekau mā waru mīniti i mua i te whakamōhiotanga, he hapa te pānui.

"Tuatahi te whakaaro ki te whānau, kei hea aku kotiro kei hea taku wahine. Very scared, powerless and then angry. And then a long time for a response to come through."

E ai ki te hēkeretari o te Whare Mā, e ai ki a Lindsay Walters he whakamātautau kē te pānui. Heoi, ko tā te Kaikāwana o Hawai'i, tā David Ige, nā te ringa kaihapa kē te pānui.

"It was a procedure that occurs at a change of shift where they go through to make sure a procedure is working and an employee pushed the wrong button."

I tīmata anō a Hawai'i i ngā tangi whakatūpato i te Whiringa-ā-Rangi nā te whakawehi a Korea ki te Raki. E hēmanawa ana a Kingi Gilbert ki tēnei hapa nui, ā, e whakaaro ana ia ki te hoki ki te kainga.