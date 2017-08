He whakapāha tā te Credit Union Central mō te take ki te reo

He tumuaki kura tērā kua panaia e tētahi pēke moni he whakakī nāna i tana puka moni ki te reo Māori. Kua tuku kupu whakapāha te pēke o Credit Union Central whai muri i te amuamu ōkawa a Ripeka Lessels ki te tari matua mō te whakatutūnga puehu i pā ki a ia ki te tūranga a te tari ki Whakatāne.

Hei tā te kiritaki a Ripeka Lessels, “Ko te mea kē, kāre kē tenei tangata e hia mōhio ki tō tatou reo. Koira kē te rerekētanga."

Koinei te wā tuatahi kua whakahētia a Lessels me tana whakakī i āna puka moni ki te reo Māori.

“Ko te BNZ tēra e āwhina ana i tō tātou reo, ko te Kiwibank, koia ano rā tētahi e āwhina ana i tō tatou reo, ko te ASB, ANZ, rātou katoa. Ko tēnei pēke noaiho te pēke kāre e āhei ki te tuhituhi i ngā mahi i roto i te reo Māori.”

Hei tā te rangatira o Credit Union Central, tā Matthew Heke, i hē kē ko rātou.

“He didn't really have a response that we were happy with. Most of us know that te reo Māori is an official language and can be used anywhere.”

I tumeke hoki te Te Taura Whiri o Te Reo Māori whai muri hoki i ngā kaupapa whakamana i te reo mō ngā tau tekau mā toru huri noa i Aotearoa.

"Ae e whakaae ana, me waihanga he kaupapa here mo roto i te pēke e tāea ai te reo te whakamahi ki reira," te kī a Ngahiwi Apanui nō Te Taura Whiri.

I puta tēnei rekoata ki runga i ngā pāetukutuku, ki reira ka whakautu te hunga pātuhi me te mema o te Pāti Māori a Marama Fox.

Kua kōrero mātou, tō mātou pāti, ki te Bank manager o Credit Union, nā rātou te kī ehara tēnei i te paihere o tō rātou Credit Union, nā reira ko taku pātai me taku wero ki a rātou kei te kōhete rātou i tēnei tangata?

Hei tā Matthew Heke anō, "This has highlighted our need to upskill our staff where needed."