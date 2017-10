He rōia Māori ka tū ki te rūnanga ture o tētahi iwi taketake ki Amerika

Nōna tata nei ka whakawahia te Rōia ā-taiao o Aotearoa a Maia Wīkaira ki te rūnanga ā-ture o te iwi Yurok, o Klamath, Karepōnia. Ko āna mahi he rangahau i te ture mō ngā rōia matua i te tari o taua iwi taketake o Amerika.

He uri o Ngāti Tūwharetoa, Ngāpuhi me Te Rarawa tēnei e pōhiritia nei e te iwi Yurok, ko Maia Wikaria tēnei ka tū ki te rūnanga ture o tō rātou iwi.

"Ko tētahi o ngā rerekētanga o Aotearoa me te iwi o Yurok me ngā iwi katoa o roto i te hononga ki Amerika, he kāwanatanga kē rātou, nā reira kei a rātou o rātou ake ture."

He kaimahi a Maia Wikaira i roto i te waihangatanga mai o te pire whakatau mō Te Awa Tupua, nā whai anō tāna aro ki te hāpai i te iwi Yurok e ruku nei i ōna mōtika mō te wai Maori.

"Ko ngā kaupapa mōtika wai e pā ana ki a rātou, kei te tango tango haere te wai ki te whakamāku pāmu, ki te whakamahi hihiko hoki, e kore rawa he wai hei rere mā ngā hamana, ā, ko te hamana mo te iwi o Yurok tō rātou tino kai rangatira."

Kua tū hoki te ringa o Wikaira ki te whakahirihiri i te iwi i roto i ngā take hao ika, mahi petipeti, take oranga tamariki anō hoki.

"I kite au he momo wahakura tā rātou mā ngā pēpi, nā reira he hononga wairua engari hoki he hononga o ia rā, ngā momo tikanga ā mātou te iwi Māori me tā te iwi o Yurok hoki."

Ka mahi ngātahi a Wikaira hei pūkenga ture me te rūnanga ture ā-iwi o Yurok, tae rawa atu ki te Poutū-te-rangi o te tau e heke mai nei.