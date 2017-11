He rauemi ipurangi hou ka whakarewahia kia māmā ake te whai mātauranga reo Māori

He rauemi ipurangi hou a Wheako ka whakarewahia hei whakawhānui ake i te nui a ngā tauira kura auraki e ako ana i te reo Māori.

Mā te pūnaha hou a Wheako ka tau ai te mātauranga reo Māori ki ngā ringa o ngā tauira kura auraki.

E ai ki tētahi uri o Ngāti Whātua, e ai ki a Mihi Shaw, "Mainstream schools have the ability to have our language at the schools without having the pressure of having to resource it."

Kua waihanga te whānau Shaw i tētahi whakamatautau kia māmā ake te whai i te ara mātauranga reo Māori.

Ko tā te kaiwaihanga rauemi ko tā Carlin Shaw, "Ānei tētahi rau mai i tō mātou whānau hei āwhina i tēnei kaupapa, arā, te oranga tonutanga o tō tātou reo."

Kei te takiwa o te kotahi rau waru tekau mano te nui o ngā tamariki e ako ana i te reo i ngā kura Māori, kura auraki hoki. Engari e ai ki a Mihi Shaw, kei raro te kounga o te reo e putu ana i roto ngā kura auraki.

"Because of the gap, we have children at mainstream at the moment and we understand that they aren't learning te reo Māori at an acceptable level and this product will provide that to mainstream schools."

Ko tā Carlin Shaw, "Kua tae te wā kia hoki tō tātou reo rangatira ki tōna kaha ki tōna mana ka tika."

Ko tā te kaiwaihanga o te rauemi, he pūtea kāwanatanga e wātea ana mō ngā tauira e hiahia ana ki te ako i te reo mō ngā hāora e toru ia wiki, ā, me tono atu ngā whānau ki ngā tūmuaki ā-kura.