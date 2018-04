He pūtea tautoko ki te whakaora i ngā nawe o ngā hoia

E āhei ai ngā mema o Te Ope Katua onāianei omua hoki ki te whakaora i o rātou mamae o te pakanga. He kōtahi rau mano taara kua tukuna ki te tarahiti No Duff, he pūtea tautoko nā te kawanantanga.

I Vietnam a Lawrence Hugh Rangiwai mō tōna huritau rua tekau mā tahi kei te kawe tonu ia i aua mamae.

"Kāore te nuinga o ngā ikaawhiro o Vietnam i te hiahia whāki mai o rātou māuiuitanga, kei te pērā mātou katoa, i ngā tau i whakaae te kawatanga he pūtea tautoko mō mātou, engari kei te tatari tonu," tā Lawrence Hugh Rangiwai.

Heoi ano kua tukuna te kawanatanga he rua tekau mā rima mano taara hei ngā whā tau e heke mai ki te tarahiti No Duff, mā rātou anō ngā hoia e tautoko.

"Mehemea, he kōtahi noa iho te rā i tū ai koe hei hoia mō Te Ope Katoa ka tāea e koe te whai tautoko māi i a mātou, me o rātou mema whānau hoki," tā Aaron Wood, General Manager No Duff Charitable Trust

E whakaarohia ana e whā tekau mā tahi mano ngā ikaawhiro i Aotearoa nei, he toru tekau mano o rātou i tae atu ki ngā pakanga onāianei pērā ki East Timor me Afghanistan.

"Ko No Duff te roopu i whakapā tuatahi atu ki ngā hoia e matea ana e te PTSI, e whakapono ana mātou he mahi tino whakahirahira tērā," Ron Mark, Minister of Defence.

I te tau rua mano tekau mā ono i whakatuwhera ai te tarahiti, mai i taua wā e rua rau ngā hoia kua tautokongia e rātou.