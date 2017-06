He papa kupu Māori hāpai mana tāngata whaikaha

He papakupu Māori hou e rua rau kupu te whānui e mea ana he reo whakaiti te reo Pākehā. Ko te whakahau a Keri Opai o Te Pou o Whakaaronui kia tika te reo e whakamahia ana mō te hunga whaikaha.

Ko Keri Opai tēnei kua whakawhanaketia ia i te papa kupu, Te Reo Hāpai.

"He nui tonu ērā hei āwhina te tūmanako i te hunga e pāngia ana i ngā mea nei."

Ko tā Keri Opai he reo whakaiti te reo Pākehā, engari mō ngā kupu Māori.

"Etahi o ngā kupu i roto tonu i te reo Pākehā he tamitanga kei reira he whakaititanga kei reira āku e ora nei taku mōhio kāore e ahu pērā mai ana he hiki mana, he hāpai i te mana tangata"

Ahakoa kua rarau mai ngā kaimahi hauora, ko te aronga nui ko ngā whānau.

"Ko te kupu nāku tonu i waihanga mō te autism kāore he kupu i mua, ko te takiwatanga arā tōna anō takiwa his or her own time and space, he pai kē tērā hei whakamārama te āhua kia rātou."

Ko te whainga o Te Reo Hāpai ko te waihanga kupu i runga i te tirohanga Māori.

"Ka whiwhi painga te iwi mehemea ka tirohia etehi kupu hou ka rapuhia atu etehi whakamarama mo nga mauiui nei engari e ahu ke mai i te aronga Māori."

He mana tō te tangata, he mana tō te kupu.