He maimai aroha mō Kōtuku Tibble o Ngāti Porou, Tūwharetoa me Ngāti Raukawa, he rima tekau mā toru tau ka hinga nei. I mate tēnei kaiako, kaipāpāho, kaikōrero Māori anō hoki i te Rātapu.

Hei ta Mana Epiha o Waka Huias, "He tangata hātekei, whakatoi nōki, whakatara, nōna te whakatara me wērā āhuatanga katoa ēngari pai ki au tērā āhuatanga."

20 tau a Mana Epiha rāua ko Kōtuku i mahi tahi tai, me te aha, kaikinikini ana te ngākau.

"Kāore te aroha i ahau e mōhukihuki ana, he mea pā kē mai ki au i te ngarohanga anō he ahi anō he kāpura i roto i a au."

He kaiako, he pātaka kōrero, he mātanga pāpāho, he ringa raupā ki ngā take o te ao Māori.

"He tangata kaha nei te whakanui i tō tātau reo i arohaina e ia rawe hoki ki roto i te ao pāpāho, nō reira ka nui te mihi ki tōna wairua e haere nei i tana haere."

Kei te hanga pakipūmeka a Mana rātau ko te whānau o Waka Huia hei whakanui i a Kōtuku.

"I homaihia e ia wēnā mātauranga anō he huru rāpaki kia puta atu ai ki te ao."

Kei Tokarangi Marae e takoto ana, hei te Wenerei ka nehua ki te whenua.