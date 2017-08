He kohinga kiriata a Māia e whakakōrero ana i ngā momo pūkenga kei rō pakihi Māori

Whitu ngā kiriata kei te puta ake i Te Amorangi Mātauranga Matua, ko Māia te ingoa. He kaupapa whakahihiko i ngā rangatahi Māori kia whai whakaaro ai ki ngā huarahi mahi e whai hua ai rātau i te ohanga Māori e kaha whanake nei.

Ka hurahura a Māia i ngā mahi kei rō pakihi Māori kia kite ai te rangatahi Māori i ngā momo pūkenga e rapa nei ngā kaiwhiwi mahi.

Ka whakakōrerita ngā ekenga a Dr Scott Waghorn, nāna te parakitihi niho kaitā rawa atu o te motu. Hei tāna, “Dentistry has changed my life and I really believe in it so I was as many teenagers to be encouraged and feel supported in a career in dentistry.”

Nā Te Amorangi Mātauranga Matua i hanga i runga i tā rātau rangahau Kāmehameha e mea ana, mā ngā momo kiriata pēnei nā e whakanui ana i te angitū o Ngāi Māori, e hopukina ai te aro a te rangatahi.

Hei tā te kaikōrero o Te Amorangi Mātauranga Matua a Paula Collins, “Tokomaha ngā rangatahi Māori kua eke ki ō rātau ake taumata e hiahiatia ana ēngari kāre tātau i te tino kite i ō rātau kanohi ki runga i ngā momo mata.”

Ko ēnei ngā momo rauemi e hāngai ana ki ngā momo hiahia o te rangatahi.

Hei te tau rua mano toru tekau ka toru tekau ōrau o te ahu mahi he Māori. I roto i te rangahau Kāmehameha i puta ai te kōingo o te rangatahi kia whakakōrerotia ngā tauira pai kia whaia e rātau.

Ko tā Tākuta Waghorn, “I did it, anyone can do it you just have to put in the mahi at school and don't go out partying too much and then anyone can be a dentist.”

E ai ki a Paula Collins, “Koira te timatanga o te whakaaro me haere au ki hea me kimi mātauranga tūranga mahi aha rānei, me timata ki reira ki o pūmanawa ki ō pūkenga me ō wawata.”

Ko te wawata a Te Amorangi Mātauranga Matua, kia tomo ngā whānau ki te whārangi ipurangi, ki reira mātaki ai ngā rauemi nei kia kapo i ngā mātauranga kei roto.

Ko tā Paula Collins, “Ko te whakahihiko tētahi tino kaupapa mō wēnei momo kiriata. Nei he whānau tōu, nei he rangatahi tōu me kī atu ki a ia haere ki te kite i ēnei tauira.”

Hei tāna anō ko te wawata ia mā wēnei kiriata e whakamānawa i te rangatahi kia anga ki angitū.

Kia mātaki i ngā kiriata nei tirohia te whārangi ipurangi ki https://www.careers.govt.nz/maia/