He kiriata e pā ana ki te tūkino tamaiti, te taha pāpāho, ngā tikanga me te whakamā

He tuatahitanga te mahi tahi a ētahi ringatohu wāhine Māori ki te waihanga whakaari whitiata. Ko te hua, ko Waru, ka whakaaturia ki te Ahurei Whitiata ā-Ao o Aotearoa. He whakaraupapatanga ia o ētahi pūrākau maha, e waru tekau miniti te roa, ka ruku i ngā uauatanga o te tūkino tamariki, i ngā kaupapa ahurea, tikanga, i te whakamā anō hoki.

He kiriata mai i te tirohanga wahine, e pā ana ki te tūkino tamaiti, te taha pāpāho, ngā tikanga me te whakamā.

He kaitohutohu a Katie Wolfe (Ngāti Tama/Ngāti Mutunga). Hei tāna i hui mai ngā wāhine tokowaru ki te hanga mai i ēnei kiriata, ā, e pā ana tēnei ki te matenga o tētahi tamaiti ko Waru tōna ingoa.

Tekau mā iwa ngā tamariki kei waenganui i a rātau ka mutu, he kaupapa taumaha.

E ai ki a Katie Wolfe, i ētahi wā he mahi pōuri, he nui ngā roimata ēngari he oranga anō i roto i ēnā.

He kaitohutohu a Casey Kaa (Taitokerau, Tainui). Hei tāna kāore i pā mai tērā āhuatanga ki ahau te tukino tamariki, ā, he uaua, he wero anō te whakakōrero mai i tēnei kōrero ēngari mā te mahi tahi me tēnei rōpū e mama ai tērā taha.

Hei tā Kaite Wolfe, kāre te reo wahine e kaha tautokohia ki wēnei mahi.

Ko te wawata a ngā kaitohutohu kia kōrerotia te take nei hei whakahihiko i te tangata.

He kaitohutohu a Renee Maihi (Te Arawa, Ngā Puhi), hei tāna ehara tērā i te āhuatanga Māori. He mātua pāi ō mātou mātua o mua.

E ai ki Casey Kaa, “Kāore he whakautu, he rongoā āno hoki, ā, ka waiho mā te tāngata anō tōna ake rongoā e kimi kia haumaru mai ā tātou tamariki.

Hei te pō nei a Waru e rewa ake ai ki te Whare Ahurei o ASB ki Tāmaki Makaurau.