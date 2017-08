He kaiwhiringa toa tuatahi a Kingi Kiriona i Te Tohu Maioha

Kua whakaingoatia te mātanga haka a Kingi Kiriona ki te whiringa whakamutunga o te wāhanga Maioha ki ngā tohu o APRA Silver Scroll mō tāna tito i te waiata Atua Whiowhio e whakahonohono ngātahi ana i ngā mahi haka ki te hip-hop. Nā tana rōpū haka, nā Te Iti Kahurangi taua waiata i mahi.

He tuatahi tēnei mā Kingi Kiriona, hei tāna ehara tana toa i te toa takitahi.

“He hōnore he koanga ngākau. He whakamānawa anō hoki i te nui o ngā werawera i pau kaua i au anake ēngari he nui ngā tāngata i whai wāhi mai ki tēnei kaupapa, otirā ki tēnei titonga.”

He wāhanga a Atua Whiowhio i te kōpae He Kura Kainga kāore i rahi te puta i tera tau. He mea hanga hei kohi pūtea hei āwhina a Te Iti Kahurangi ki Te Matatini i tēnei tau.

“Akene pea nā tōna tino rerekē i eke ai ki tēnei taumata. Nō mātou o taku kapa te whakaaro kia rāwekewekehia te waiata, kia kaua e noho i roto i te ao, o te horopaki rānei o te haka anake, ēngari kia rangona tonutia ai i runga i ngā iarere hei waiata.”

Nō te tau rua mano tekau mā rua ka titoa a Atua Whiowhio, katahi ka kawea ki te papatūwaewae o Te Matatini i te tau i muri iho hei whakaeke mā te kapa o Te Iti Kahurangi, te tau i mutu tuatoru rātou.

“Kātahi anō ka whakamanatia te titonga nei hei rauemi whakaako i ngā tamariki i roto i ngā wharekura, ngā kura reo Māori huri noa i te motu. Kia ako ai rātou i tētahi wāhanga o te hītori Māori, otirā i ngā kōrero hītori mō te matua tangata, mō Te Kooti a Rikirangi Te Turuki, mō tana noho ki roto i a Ngāti Maniapoto, mō te wharenui o Te Tokanganui a Noho.”

Ko te rōpū ruri-taikaha rangatahi taki toru a Alien Weaponry me te manu tīoriori a Maisy Rika ngēra atu kei nga whiringa toa. Ka tū te pō tuku tohu ā tērā marama ki Otepoti.