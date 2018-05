He hiahia nō ngā Wātene Māori ki te tū motuhake

Ka whai wāhi anō te kāwanatanga, te Kaunihera Māori me ngā Wātene Māori ki te matapaki i te hiahia o ngā wātene ki te tū motuhake i roto i a rātou mahi. I kumea roatia ai ngā whakaritenga i te whakawhitinga o te kāwanatanga.

E whakaū ana ngā Wātene Māori i tā rātou tono kia tū motuhake rātou.

Ko tā te kaiwhakahaere o ngā Wātene Māori ki Ōtāhūhu, tā Thomas Henry, "What the Māori Wardens are really hoping for is their own autonomy."

Ahakoa i kumea roatia ai ngā matapakinga i te whakawhitinga o te kāwanatanga, ko tā te Mīnita Whanaketanga Māori, e aro atu ana ia ki te kaupapa.

"I tēnei wā tonu, kei reira ngā whakaaro, ā, kua kite au i tētahi huarahi, inā ka taea te tutuki ā tērā wāhanga."

Kua whai mana te haepapa ā-ture ki ngā Wātene Māori i roto i te ture whanake hapori Māori. I tēnei wā, ko Te Puni Kōkiri te kaiwhakahaere. E ai ki te heamana o te Kaunihera Māori, ki a Tā Taihākurei Durie, kei te hē tērā āhuatanga.

"What we are saying it's time to give the wardens back to the council to manage it and that they should not be being managed by Te Puni Kōkiri."

I tohua e te kāwanatanga te kotahi miriona tāra i te tahua kia pai ai te tautoko a ngā wātene i te hunga rangatahi. Ko tā Durie, mā ngā hapori Māori e noho ana ki te Kaunihera Māori ngā wātene e whakahaere.

"Māori are capable of managing law and order themselves and managing their own systems and that's what we are still trying to achieve."

Heoi, ko tā Mīnita Mahuta, ka koke whakamua ngā mahi ki te tutuki ngā pōtitanga a te Kaunihera Māori.

"Ka mutu tērā māku hei kōrero atu ki a rātou ki ngā wātene engari e tika ana he huarahi kei mua i te aroaro inā ka tāea te whakaae mai te wātene ki te noho motuhake."

Ko tōna waru tekau ngā wātene e whai ana i te whakaaetanga a te Kaunihera Māori me te kāwanatanga kia wātea ai rātou ki te mahi, ā, e hongehongeā ana te noho.