He āwhā kei te haere - Huripari Gita

Kua rere ake te kōrero whakatonu a Te Rākau Whakamarumaru ki ngā iwi o Te Taipoutini kia takatū mai mō te taenga o Huripari Gita kua matapaetia hei te waenganui pō nei.

Ka tika rā he āwhā kei te haere, he hau pūkeri, he ua tātā, he horo whenua, he ngaru nui anō hoki, ka pā mai ki wētahi whanga, ki wētahi rohe o Aotearoa.

Nō te rangi kōrero mai a Taihoro Nukurangi ki a Te Kāea, hei tā rātau ka tau te nuinga o ngā huarere nei ki Te Ūpoko o Te Ika me te Raki o Te Waipounamu anō hoki.

Ko te matapae huarere a NIWA ka haumiri haere ngā hau pūkeri i ngā rohe o te Ika ā Māui, heoi anō te ua ka heke pū ki te Ūpoko o te Tika, ka mutu ko te whakapae ia heke te ua tātā ki ngā rohe o te Te Waipounamu.

Ahakoa kārekau he karanga ohotata i tēnei wā, ko tā Taihoro Nukurangi, he āwhā kei te haere. Kei te ākina te marea kia mataara, kia āta whai i ngā tohu huarere, ā, kia tieki pai, kia tika ngā mahi.