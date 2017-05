Grapefruit skies by Te Karehana set to debut next month

Nō Ngāpuhi, Ngāi Te Rangi me Ngāti Ranginui a Te Karehana Gardiner-Toi e whakarite ana ki te whakarewa ake i te tuatahi rawa o tana kōpae waiata takitahi ā tērā marama, ko 'The Grapefruit Skies' te ingoa. He whakatutukitanga nui tēnei i roto i āna mahi waiata.

Mai i te ākau o Hokianga ki ngā rama pīataata o te Āporo nui, kua angitū te rere o Te Karehana Gardiner-Toi i te ao pūoro kare-ā-roto.

Nā te whakapau kaha i ngā hāora noho puku mahi, ka hura mai tōna kōpae tuatahi a 'The Grapefruit Skies' hei te marama o Pipiri.

Hei tā Gardiner, "Mēnā e whākī mai koe ki a au, e rua, e toru tau ki muri, "Ka haere koe ki te Āporo Nui, ki te hopu i tō reo waiata, tō kōpae waiata tuatahi," kāre au ka paku pono atu ki ōu kōrero. Nō reira, he rawe rawa atu."

E whai ana tēnei tūtūkinga mahi i te rewanga o te kōpae o Pāo Pāo Pāo. Tokomaha kē ōna kaitautoko kei Aotearoa, ā, puta noa i te ao.

“The reason I'm here is to celebrate the launch our Pao Pao Pao debut album and to stand and entertain the masses in celebration of the debut.”

I te tau rua mano ngahuru mā rima i riro i ā ia te taitara māhuri tōtara i te ao waiata Māori, ā, he whāinga anō tēnei e whakarākei ana i tōna ara pikinga mahi.

Hei te 26 o tēnei marama ka tū he whakakitekitenga mo tōna kōpae hou, ā, ka puta tōna waiata a 'If Only' hei mīere mo te taringa.