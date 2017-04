Fallen Māori Vets in Malaysia set to return home

Ko Te Paraeroa a Tūmatauenga te ingoa o te rōpū e pakanga ana mō ngā whānau kua roa e whai nei kia tīkina atu o rātou mate i hinga i te pakanga o te Malayan Emergency. E toru tekau mā ono ngā tūpāpaku ka whakahokia mai i te tonga rāwhiti o Ahia ki Aotearoa, ā tokoono o rātou he Māori. I kōrero a Te Kāea ki a Hemana Waaka, hoia ō mua nō te rōpū o Te Paraeroa a Tū.

E pakanga ana a Te Paraeroa a Tūmatauenga mo ngā tau tekau neke atu kia whakahokia mai ngā hoia o mua nō te pakanga ohorere a Malayan ki Aotearoa nei. Kei te oranga ngākau taua rōpū ka hoki mai rātou.

Hei tā Waaka, “Nō tēnei tau, kua whakamanahia e te kawana kia hoki katoa o mātou hoa ana me ngā uri e mokemokehia atu nei, e tangihia atu nei e ngā whānau i tēnei taha.”

I rere ake te pōhiri ki te whānau a ngā hōia o mua, kia whakahokia mai rātou ki Aotearoa nei. Nā te aue a ngā whānau me ngā whare ika a whiro i huri ai te tū a te kāwanatanga ki te whakatutuki i tēra āhuatanga.

“He tautoko atu i ngā whānau e hiahia ana, ko ta mātou karanga atu me whakahoki mā rātou e utu ki o rātou kainga whakamutunga, kāua e hiri mai ki a Aotearoa ka mutu ki reira.”

E ai ki te Minita Take Hōia Mōrehu a David Bennett ka ahei ngā hōia mōrehu no Aotearoa i tanumia i Hingapō me Mareia te hoki mai ki te kainga, ki waenga i ngā tau rima tekau ma rima me te whitu tekau ma tahi. I tīmata a Te Paraeroa a Tūmatauenga i ngā tau e toru ki muri ki te tuku āwhina i ngā whānau o ngā hōia mōrehu.

“Te whakawhititanga o mātou o te hoia, ko to mātou mōhio, mehemea i aituahia mātou i reira, ka whakahokia mai, ana, kore kore rawa i pēnā i runga tonu i te whakaaro kāre i te tika.”

Hei te marama e tū mai nei ka hui ngātahi te rōpū o Te Paraeroa a Tū me ngā whānau ki Te Kauwhata hei whakatakoto i tētahi māhere rautahi mo te whakahokinga mai o ngā tūpāpaku.