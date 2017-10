Ehara te pakiwaituhi a Netflix he tirihanga tūturu o Ngāi Māori" - Maisey Rika

Kei te puku te rae o ētahi mō te whakamahinga o te haka me te ahurea Māori i tētahi pakiwaituhi mā ngā tamariki, i runga o Netflix. Ko 'Let's Haka Dance', he whakaputanga o te whakaaturanga Justin Time Go's, i whakaatu i tētahi tāne mau ārai kanohi e mahi ana i te haka 'Tika Tonu'.

He kiriata nā Netflix e whakapāho tirohanga ana mō te ahurea Māori.

"Ka mea mai tētahi o aku tamariki, 'mum! mum! look Māori!' Ka haere ahau ki te titiro he aha o rātou mahi i runga i te kiriata tētahi tangata e kōrero ana, e haka ana, ā ka āhua pōraruraru ōku whakaaro."

Kua puku te rae o ētahi mātua pēra i a Rika na te whakatoi o te mahi nei. I whakaweto tētahi i te kiriata na te whakapōhewatanga o āna tamariki.

"Hē kē te whakahua o nga kupu, te tū te whetero, te pukana te kiriata katoa, kaore tēra kiriata e tino hāngai ki a ngai tātou te iwi Māori."

Ehara tēnei i te wā tuatahi kua rere te arero hahani a te Māori mō te ahurea Māori i roto i ngā mahi whakangahau - ko Rika anō tētahi i rongo i te ngau mō te tuwheratanga papa rēhua o Volcano Bay i te marama o Haratua.

"If we hadn't have gone over that time then that's the show they would have got; a Justine Time Go in front of 4-8-million people."

Kaore ano ngā kaihautu kiriata, a Netflix rānei kia whakahoki kōrero mai. Kaore ano he amuamu kia tau ki Te Mana Whanonga Kaipāho, kaore ano kia riro i a rātou te mana whakatau raru mo ngā kiriata ki te ao ipurangi.