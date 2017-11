E tū whakaiti ana ngā toa o Te Mana Kuratahi hei kanohi mō Mātaatua

Ko Te Kura o Te Teko nō Te Waiariki ngā toa whakaihu waka o te whakataetae kapahaka o ngā kura tuatahi o te motu, i tū ki Turanganui-a-Kiwa i tēnei wiki.

He tuatahitanga te eke a tēnei kura noho tuawhenua, ki runga ake o ngā kura tuatahi e rima tekau ma ono o te motu.

Ko te rōpu i tuatoru mai ko Te Kapa Hurutea o Horouta Wānanga. Ko te rōpu i kapo i te tūranga tuarua ko Te Kura Kaupapa Māori o Waioweka engari ko ngā tamariki o te motu ngā toa o te whakataetae.

Nā ngā tamariki me te haka ngā iwi i tō mai ki te rangi whakamutunga o Te Mana Kuratahi.

Ka eke te wā whakakapi ai te whakataetae, i te whakapāhotanga o ngā toa, he whakatau i tāria e te katoa.

Nā te ngoi me te manawanui o ēnei tamariki rātou i eke ai. Ahakoa i tuatoru kē a Te Kura o Te Teko - Ngā Taiohi i te whakataetae ō-mua, ko rātou ka whakahoki i te taonga nui ki te kainga i te rā nei.

Ko tā te kaitātaki wahine o Te Kura o Te Teko - Ngā Taiohi, "Makes us feel proud and we're proud to represent our rohe Mātaatua."

E ai kit e kaitātaki tāne, "Tino harikoa nā te mea i ngā Mana Kuratahi kua pahure i tae tuawhā tuatoru mātou arā kua eke mātou ki te taumata tuatahi. Tino roa te haerenga ki te kainga engari ki au nei ka haere tino harikoa tōku whānau."

Kua riro te mauri o te whakataetae i a Waikato ā ka tū te whakataetae ki reira hei te tau rua mano ngahuru mā iwa.