Ka whakarewahia e te rōpū Te Ata Tino Toa, he kaupapa hei whakarahi ake i ngā tūru Māori ki pāremata.

Ko tā tēnei kaupapa, he whakatō i te whakaaro, mēnā ka tokomaha kē ake te iwi māori kei te rārangi pōti Māori, ka nui ake hoki ngā tūru māori. Hei tā te māngai o te rōpū, hei tā Te Ao Pritchard, he kaha te aro a ngā mema pāremata māori ki te whakaraupapa i ngā take māori, me te aha, he rerekē tēnā i ngā mahi a ngā mema pāremata māori whānui.