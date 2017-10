E ahu atu ana ngā toi Māori ki Venice Beach, LA

Kei te ahu atu rā te tauihu o te whakakitenga o Tuku Iho ki Venice Beach, ki Los Angeles, Amerika.

Ā, he waahi o roto e kitea ai ngā mahi kapa haka ki te wāpū o Santa Monica, te tuarua o ngā tino wāhi o L.A whai muri i te wāhi o Disneyland e muia ai e te hunga tūruhi.

Hei tā te kaiwhakahaere, a Karl Johnstone, ko te whāinga o tēnei kaupapa, kaua ko te tuku anahe i te ahurea Māori ki te ao, engari he ako hoki i ngā tikanga o iwi kē atu.

E whai atu ana tēnei i tā Tuku Iho noho ki Washington DC i te tīmatatanga o tēnei tau.

A, i reira, he koni i te rua rau, e rima tekau mano tāngata i kuhu atu ki Te Whare Taonga o Smithsonian.

Tuia atu, ko tōna kotahi miriona tāngata i whai wāhi atu ki te kaupapa o Tuku Iho i te roanga ake o tāna noho ki te taone matua o Amerika.

Ko tā te whakaaturanga, he tuitui i ngā taonga tuku iho me ngā mahi toi o nāianei. Neke atu ana i te whitu tekau ngā mahi toi ka whakakitea, he whakairo tekoteko, he tā moko, he mahi haka, he whakangahau hoki te mahi.

Ā, mō te wā tuatahi, he mahi whakairo pounamu ka āpitihia atu. Hei te rua tekau mā toru o tēnei marama e matapaetia ana, ka puare anō te kaupapa o Tuku Iho.