Compulsory Children's register "pointless" - Whānau Ora Minister

Kei te whakahē te Minita Take Whānau Ora, a Peeni Henare i te tūtohutanga kia ture te rēhita i ngā tamariki. He whakaaro tēnei e kōkirihia ana e te Kai-whiriwhiri Take Tūpāpāku, nāna te kōhurutanga o Moko Rangitoheriri i whakatewhatewha. E ai ki a Peeni, kaare he take mō te rēhita, ka mutu, he aronga hōu e hiahiatia ana.

E tautoko ana a Henare kia whakamutua te mahi tūkino tamariki engari kei te whakahē ia i te tūnga o tētahi rēhita.

"Koinei te ahuatanga o ngā whānau Māori i tēnei wā, e hūnuku haere ana ki wiwi ki wawa ki taone ki te kaenga hoki no reira ka pēhea te rēhita te whaiwhai hāere, no reira koira taku e mea atu ana korekau he take mo te rehita mo nga momo rehita mēna kaore te rēhita e tiaki i te pēpi."

He whakaaro e tautokohia ana e te Kaikomihana Tamariki, Te Minita Tamariki a Tracey Martin, rātou ko te Māngai Take Māori kit e Rōpū Kākāriki a Marama Davidson.

Ko tā Davidson, "Nā tēnei rehita pea ka kake ake te mamae, te whakamā hoki ki ngā whānau Māori."

Ko te tūtohu matua i puta me whakamātautau ngā tamariki e ngā kaiwhākawhānau pēpi, nga nēhi Plunket hoki. E tautoko ana a Henare i tēnei whakatau engari kō tāna, ko Whānau Ora kē te rongoa arā ko te mahitahi a ngā ratonga āwhina.

"He tāngata no roto i te hapori no roto i te hapu, no reira e marama ana nga tangata kei hea nga pēpi ko wai mā nga whanau e raruraru ana e pēhi ana ki raro i tenei taima. Ko tāku e mea nei mew tautoko marika tatou i tenei kaupapa o whanau ora."

Ā ko taua rongoā anō rā i tūtohua i te wā i whakatewhatewhatia ai te matenga o Nia Glassie, arā kia tū he rēhita.