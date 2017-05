Call for new protocols on sacred sites over nude photo on Taranaki Maunga

He pou mātauranga o Taranaki a Tākuta Ruakere Hond e karanga ana ki te iwi Māori ki te whakatakoto tikanga mō ngā waahi tapu. E whai ana tēnei whakaaro i te putanga whakaahua ki te ipurangi o tētahi wahine e tū tahanga ana ki te tihi o Taranaki maunga.

E ai ki a Tākuta Hond he take whai pānga te pikitia a Jaylene Cook e tū kiri kau ana ki runga o Maunga Taranaki ki ngā iwi Māori katoa.



Ko tā Ruakere Hond, "Ehara i te mea kia kī atu ko Taranaki mā Taranaki tēnei e wānanga, e wewete nei. Ko te katoa ō tātou mounga, ō tātou wāhi tapu, kāore e rerekē te whakaaro. Me takato ētahi uaratanga ētahi taiapatanga nei o te tika me te hē."

I kī atu a Cook, rua tekau mā rima tōna pakeke me tana whaiaipo, kaihopupikitia a Josh Shaw, nāna nei te pikitia i hopu ki te hōtaka o Kawe Kōrero, kaore rāua mō te takahi i te mana o te iwi

Hei tā Jaylene Cook, "We were just passing through the area and obviously mesmerised by the mountain so big and beautiful."

E rima rā ki muri i tukuna te pikitia ki te paeāhua, mō muri i tā rāua ekenga ki te tihi o te maunga tīhohea, mea rawa ake, kua puta tuihono whānui rawa i te hunga pāpāho o te ao, whērā i a E! News me Daily Mail.

Hei tā Ruakere Hond, "Nō reira, mō te tango whakaahua kia hokona ki te ao, ki te whakamanamana rānei i a koe, kāore i te aro atu ki te pūtake o taua wāhi, koia rā te mea kāore i te tika. Kia haria tērā āhuatanga me te whakatū i tērā soft porn ki runga i te mounga koirā te mea e noho kawa ana i roto i te ngākau.

E mahi ngātahi ana te Papa Atawhai me ngā iwi o Taranaki, ā, ākuanei, ka arotake tā rātou māhere Papa Atawhai ā motu, kia whai wā anō rātou ko ngā iwi ki te wānanga i ngā tikanga ahurea o Koro Taranaki.